У Харкові працюватимуть додаткові пункти збору допомоги херсонцям: що потрібно

З самого ранку черги харків’ян зі всього міста вишикувалися біля пункту збору допомоги херсонцям в Новобаварському районі.

Про це у своєму тг-каналі написав мер Харкова Ігор Терехов.

За словами Терехова через такий відгук додаткові штаби допомоги відкриються у кожному районі Харкова.

«Сьогодні ці школи будуть відкриті для збору підтримки з 15:00. А від завтра працюватимуть з 9 до 18 години», – йдеться у повідомленні.

Станом на зараз серед найнеобхіднішого:

питна вода, медикаменти, продовольчі набори, корми для тварин, чоботи-заброди, заброди-комбінезони, рятівні жилети, бронежилети, рятувальні кола, канати, бушлати, нагрудники, надувні човни.

Адреси пунктів допомоги:

– школа №49, вул. Харківських дивізій, 7/3;

– школа №123, вул. Академіка Павлова, 142а;

– школа №51, пр. Науки, 68Б;

– ліцей №13, вул. Благовіщенська, 36;

– школа №113, пр. Альошина, 9;

– школа №62, вул. Академіка Вальтера, 2;

– школа №120, вул. Катеринінська, 8;

– школа №94, вул. Плеханівська, 151.

Агентство Телевидения Новости