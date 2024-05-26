У Харкові розібрали 30% завалів на місці зруйнованого «Епіцентру»

На місці зруйнованого росіянами будівельного гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові тривають аварійно-пошукові роботи. Ідентифікували вже 10 загиблих, вісім з яких – за допомогою ДНК-тестів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мати. Вісім людей вважаються зниклими безвісти. За даними Харківської ОВА, вже є інформація про 16 загиблих.

«Призупиняємо роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів», – написав Синєгубов.

Працівники ДСНС розібрали близько 30% завалів. Ліквідація триває.

«Рятувальники, поліція, прокурори, медики. Всі екстрені служби та правоохоронні органи другу добу намагаються деблокувати та виявити тіла загиблих внаслідок дій російських терористів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости