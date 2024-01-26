У Харкові в гаражі горіла автівка: постраждав чоловік

Протягом доби з 25 по 26 січня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожим обстрілами;1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;5 – на допомогу населенню;7 – інші виїзди.

Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі на території Дергачівської та Куп’янської громад. Рятувальники ДСНС оперативно їх ліквідували. Постраждалих немає.

О 16:22 в одному з гаражних кооперативів Салтівського району Харкова сталась пожежа. Її причиною стала необережність під час поводження з вогнем. В гаражі зайнявся автомобіль ВАЗ 2104. Намагаючись врятувати свій транспортних засіб, 50-річний власник отримав опіки обличчя. Прибулі на місце події рятувальники 22-ї частини ДСНС загасили пожежу о 17:05.

О 4:42 у Вовчанську через коротке замкнення електропроводки виникла пожежа, на якій загинула 66-річна жінка. Її чоловіка врятовано. Вогонь загасили о 8:13 бійці 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у співпраці із вогнеборцями МПК із селища Вільча.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям села Морозівка Савинської громади бійці ДСНС доставили 2 тонни технічної води.

Агентство Телевидения Новости