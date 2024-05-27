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У Харкові в гіпермаркеті знайшли ще одне тіло загиблого

У Харкові в гіпермаркеті знайшли ще одне тіло загиблого

В гіпермаркеті «Епіцентр», на місці, де був відділ з продажу світильників, знайшли ще одне тіло.

Про це повідомляє нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

«Цієї ночі на місці, де був відділ з продажу світильників, знайшли ще одне тіло. Загиблих вже п’ятнадцять.Також триває і робота в лабораторії – протягом ночі спеціалісти змогли встановити особи ще двох жертв. Водночас пошуки не припиняються, на жаль, в гіпермаркеті можуть ще залишатися тіла», – зазначив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости

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