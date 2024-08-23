У Харкові відкрили навчальний курс у галузі сонячної енергетики для ветеранів

Благодійний фонд «RePower Ukraine» розробив безплатний навчальний курс «Сонячний РеСтарт» для ветеранів війни.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Слухачі курсу отримають актуальні знання та навички для роботи в компаніях, що спеціалізуються на проєктуванні та встановленні сонячних електростанцій.

Після успішного проходження навчальної програми та складання тестів їм видадуть сертифікати, а також допоможуть з працевлаштуванням.

Приймання заявок з 12 серпня по 06 вересня 2024 року (включно).

Навчання триватимуть 10 тижнів.

Реєстрація на курс триватиме до 6 вересня. Деталі – за посиланням.

Агентство Телевидения Новости