У Харкові виявили автомобіль, який перебуває у розшуку

Сьогодні вдень, під час патрулювання Основ’янського району міста патрульні зупинили водія автомобіля Volkswagen за порушення ПДР.

Під час перевірки документів патрульні встановили, що автомобіль перебуває у розшуку, повідомляє патрульна поліція Харківській області.

Перевіривши по наявним базам даних, стало відомо, що авто перебуває у розшуку через незаконне заволодіння.

Обставини на місці події встановлювала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Надалі справою займуться слідчі.

Агентство Телевидения Новости