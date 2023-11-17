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У Харкові виявили автомобіль, який перебуває у розшуку

У Харкові виявили автомобіль, який перебуває у розшуку

Сьогодні вдень, під час патрулювання Основ’янського району міста патрульні зупинили водія автомобіля Volkswagen за порушення ПДР.

Під час перевірки документів патрульні встановили, що автомобіль перебуває у розшуку, повідомляє патрульна поліція Харківській області.

Перевіривши по наявним базам даних, стало відомо, що авто перебуває у розшуку через незаконне заволодіння.

Обставини на місці події встановлювала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Надалі справою займуться слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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