У Харкові вночі невідомий намагався підпалити двері районного ТЦК та СП

У Харкові в ніч на 27 травня склалася спроба підпалу дверей будівлі районного ТЦК та СП.

Невстановлена поки що особа кинула пляшку з горючою рідиною у двері будівлі, повідомляє Харківський ОТЦК та СП.

Загоряння було ліквідоване силами чергової зміни, будівля не пошкоджена. Постраждалих не було.

Про подію було негайно було проінформовано правоохоронні органи. Розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Командування Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надає повне сприяння роботі правоохоронців.

Агентство Телевидения Новости