У Харкові встановили меморіальну дошку на честь загиблого бійця KRAKEN

Меморіальну дошку на честь бійця спецпідрозділу KRAKEN Всеволода «Шефа» Татькова встановили у Харкові 3 жовтня. Пам’ятний знак розташований на одному з будинків на вулиці, нещодавно названою його ім`ям замість вулиці Борзенка.

Про це повідомив засновник спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.

Всеволод Татьков брав участь в багатьох видатних операціях підрозділу, серед яких звільнення Руської Лозової, Куп‘янська та Балаклії.

«Шеф» віддав своє життя 4 липня минулого року під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі, виводячи своїх побратимів з оточення.

Агентство Телевидения Новости