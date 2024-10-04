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У Харкові встановили меморіальну дошку на честь загиблого бійця KRAKEN

У Харкові встановили меморіальну дошку на честь загиблого бійця KRAKEN

Меморіальну дошку на честь бійця спецпідрозділу KRAKEN Всеволода «Шефа» Татькова встановили у Харкові 3 жовтня. Пам’ятний знак розташований на одному з будинків на вулиці, нещодавно названою його ім`ям замість вулиці Борзенка.

Про це повідомив засновник спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.

Всеволод Татьков брав участь в багатьох видатних операціях підрозділу, серед яких звільнення Руської Лозової, Куп‘янська та Балаклії.

«Шеф» віддав своє життя 4 липня минулого року під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі, виводячи своїх побратимів з оточення.

Агентство Телевидения Новости

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