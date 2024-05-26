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У харківському гіпермаркеті в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 людей (відео)

У харківському гіпермаркеті в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 людей (відео)

Правоохоронці опублікували відео з камер спостереження харківського «Епіцентру», на який окупанти 25 травня скинули два боєприпаси УМПБ Д30-СН.

Прокуратура Харківської області оновила дані щодо загиблих та постраждалих.

Наразі встановлено поранення 44 та загибель 14 людей.

Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама.

Також знайдено чотири фрагменти тіл людини. Наразі безвісти зниклими вважаються семеро людей.

Проаналізовано відео з камер спостереження та встановлено, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 людей.

Агентство Телевидения Новости

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