У Харківському районі під ударом опинилися спортивний клуб та підприємство

2 травня близько 16:00 окупанти вдарили по місту Дергачі Харківського району: в спортивному клубі поранені шестеро дітей та чоловік.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Четверо з постраждлих дітей мають травми середньої тяжкості, двоє зазнали легких тілесних ушкоджень. Також травмувався 75-річний чоловік. Від госпіталізації відмовився.

Також зафіксоване влучання у землю на території підприємства. Зайнялася пожежа.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС. За попередніми даними, окупанти били по Дергачах КАБами.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости