У Японії розробили генератор, що створює енергію за допомогою снігу

У японському місті Аоморі у грудні запустять незвичайний експеримент із отримання енергії за допомогою снігу. Пілотний проект триватиме до весни. Планується, що це буде більш вигідно та екологічно, ніж використання сонячних батарей.

Для експерименту використають басейн у закритій школі, куди завантажуватимуть сніг, зібраний на вулицях. У басейні встановлять теплопровідні трубки з рідиною. З одного боку вони будуть покриті снігом, з іншого — нагріватимуться сонцем. За рахунок цього виникне конвекційний рух рідини, який приводитиме в дію невелику турбіну, а та, свою чергу, дасть енергію. Чим більшим буде перепад температур, тим більше енергії вдасться отримати.

У майбутньому вчені планують нагрівати другу частину трубок із рідиною за рахунок гарячих підземних джерел, що підвищить ефективність системи. Поки що не наводиться конкретних цифр, які б вказували на потужність такої системи.

Така система буде практично безвідходною, в той час як сонячні батареї та вітряні електростанції потребують дорогої утилізації.

Джерело: noworries.news

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