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Технологічний стартап створив першу у світі гігантську екологічну батарею, що працюватиме 20 років

Технологічний стартап створив першу у світі гігантську екологічну батарею, що працюватиме 20 років

Компанія CATL, найбільший у світі виробник електричних акумуляторів, нещодавно оголосила про запуск унікальної системи зберігання енергії TENER, що має місткість 6,25 МВтг і здатна працювати зі 100% зарядом протягом перших п’яти років експлуатації. Це перша у світі система з такими характеристиками.

Повідомляється, що нова технологія CATL сприяє збільшенню енергомісткості батарей на 30% порівняно з попередніми моделями.

В основі TENER лежать літій-залізо-фосфатні батареї L-серії, поміщені у величезний контейнер, що нагадує морські вантажні блоки. Енергетична щільність установки становить 430 Втч/л.

Система спроектована для зберігання енергії, одержуваної від сонячної та вітрової енергії. Заявлений термін служби акумуляторної установки TENER становить 20 років, при цьому кількість циклів зарядки-розрядки перевищує 15 000.

Також CATL заявляє про безпрецедентний рівень безпеки, який раніше був нехарактерним для установок такої потужності. Це досягається завдяки використанню розробленої у компанії ШІ-платформи, яка в реальному часі стежитиме за показниками установки й попереджатиме про проблеми.

За твердженнями CATL, завдяки новій технології вдалося значно знизити показник відмов елементів у системі TENER, що робить її надійною та рентабельною.

Ціни на технологію TENER поки що не розголошуються, проте у CATL заявили, що вартість буде ринковою та конкурентоспроможною.

Джерело: noworries.news

Новости портала «Весь Харьков»

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