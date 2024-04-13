Можно сказать, что это сильно прозвучит цинично, но напав на Украину путин подарил миру шанс - Премьер Японии Кисида

Можно сказать, что это сильно прозвучит цинично, но напав на Украину путин подарил миру шанс. Шанс объединиться против общего врага, как это было в 1939-1945! Тогда мир в борьбе с Гитлером стал чуточку ближе к тому идеалу демократического сообщества. Объединенный нации снесли голову гидре национал-социализма, забыв напрочь, о том что русский интернационал-социализм, произрастает из единого с ней тела.

Помощь США тогда, сломила хребет Гитлеру, так как чтобы кто не говорил, но успех в войне напрямую зависит от снабжения.

Сегодня США на полном ходу "вырвали ручник", остановив помощь из последних сил борющейся за свободу и независимость демократической Украине.

Факел Свободы угас, ценности демократии более не являются важными и значимыми для свободного мира.

Именно об этом заявил сегодня премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая перед американским Конгрессом:

"Для мира важно, чтобы США продолжали отыгрывать эту ключевую роль в международных делах. И когда мы встречаемся здесь сегодня, я замечаю некоторую скрытую неуверенность в себе среди некоторых американцев в том, какой должна быть ваша роль в мире...

...Эра после Холодной войны уже позади. И мы сейчас в точке невозврата, которая определит следующий этап истории человечества.

Международный порядок, над выстраиванием которого США работали поколениями, сталкивается с новыми вызовами. Вызовами от тех, чьи ценности и принципы очень отличаются от наших".

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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