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У Києві 9 березня відбудеться акція солідарності з кримчанами

У Києві 9 березня відбудеться акція солідарності з кримчанами

У Києві 9 березня відбудеться акція солідарності з жителями окупованого Росією Криму. Захід розпочнеться о 14:00 в парку імені Тараса Шевченка.

За словами організаторів, на акції зі словами підтримки до жителів Криму звернуться звільнені політичні в’язні, кримські журналісти та громадські діячі, представники Меджлісу кримськотатарського народу, органів державної влади, правозахисники.

Організатори заходу: Кримська правозахисна група, ZMINA, Центр громадянської освіти «Альменда», Будинок прав людини «Крим», ГО «КримSOS», Центр громадянських свобод, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», ГО «Євромайдан-Крим», Регіональний центр прав людини, Кримськотатарський ресурсний центр, Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, Крайова рада українців Криму.

Окупація та анексія Криму Росією

У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Источник: radiosvoboda.org

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