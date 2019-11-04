У Києві поліція силою розігнала активістів під офісом президента

В Украине под яркой картинкой диджитализации и детинизации происходит тотальное фискальноенаступление на малый бизнес.

Об этом "Прямому" рассказала представитель комитета предпринимателей Украины Лина Клебанова.

"В этой ситуации под яркой картинкой диджитализации и детинизации на самом деле происходит тотальное фискальное наступление в позиции МСБ (малый бизнес, - ред.), На упрощенную систему налогообложения, которая была введена в 1998 году для того, чтобы облегчить процесс вхождения в бизнес и тогда она привела к феноменальным результатам - начал наполняться бюджет. Сейчас идет противоположная реакционная история. То, что происходило в 2010 году на налоговом Майдане, когда правительство Януковича пыталось навязать Налоговый кодекс, который уничтожает "упрощенку" - все это переросло в налоговый Майдан.

В ситуации, когда в разы усиливается административная нагрузка, так что нужно брать специально обученного человека, который будет убивать эти бесконечные коды и исправлять все эти нормы, потому что не дай Бог какая-то ошибка или невыполнение - это штраф. Не выбит вовремя чек - это штраф, зависла система и включилась позже, чем-то надо - это штраф. То есть максимально увеличиваются возможности для чиновников, фискалов и ДФС, и максимально уменьшаются возможности развития для этого самого маенького бизнеса. Предпринимателю в этой ситуации остается лишь одно или бежать в Польшу, или уходить в тень ", - рассказала она.

В Украине под яркой картинкой диджитализации и детинизации происходит тотальное фискальноенаступление на малый бизнес.

"В этой ситуации под яркой картинкой диджитализации и детинизации на самом деле происходит тотальное фискальное наступление в позиции МСБ (малый бизнес, - ред.), На упрощенную систему налогообложения, которая была введена в 1998 году для того, чтобы облегчить процесс вхождения в бизнес и тогда она привела к феноменальным результатам - начал наполняться бюджет. Сейчас идет противоположная реакционная история. То, что происходило в 2010 году на налоговом Майдане, когда правительство Януковича пыталось навязать Налоговый кодекс, который уничтожает "упрощенку" - все это переросло в налоговый Майдан.

В ситуации, когда в разы усиливается административная нагрузка, так что нужно брать специально обученного человека, который будет убивать эти бесконечные коды и исправлять все эти нормы, потому что не дай Бог какая-то ошибка или невыполнение - это штраф. Не выбит вовремя чек - это штраф, зависла система и включилась позже, чем-то надо - это штраф. То есть максимально увеличиваются возможности для чиновников, фискалов и ДФС, и максимально уменьшаются возможности развития для этого самого маенького бизнеса. Предпринимателю в этой ситуации остается лишь одно или бежать в Польшу, или уходить в тень ", - рассказала она.

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По материалам: prm.ua

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