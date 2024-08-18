У Києві попрощалися із медикинею «Госпітальєрів» Олександрою Мулькевич, яка загинула на Харківщині

Сьогодні, 17 серпня, у Києві поховали медикиню “Госпітальєрів” Олександру «Майк» Мулькевич. Медикиня загинула 14 серпня на Харківщині через влучення ворожого дрона в евакуаційну автівку, в якій перебувала дівчина.

Про це повідомляє видання УНН.

Прощання та поховання медикині «Госпітальєрів» відбулося на Байковому кладовищі. Вшанувати пам’ять загиблої медикині прийшло близько сотні людей.

Чоловік Олександри розповів, що за життя вона залишила посмертний лист, на випадок, якщо загине на фронті.

«Якщо дійде до того, що це доведеться зачитати, то знайте: більшого щастя немає для воїна, ніж померти в бою. Всі ми трохи воїни, хтось на полі бою, хтось бореться з корупцією, а хтось відновлює справедливість в судах, наші люди воюють з невиліковними хворобами, а вчені з гравітацією. Така ми войовнича нація. І дуже палка до свободи. Мені пощастило народитися в найкращій країні світу – Україні, і це країна, за яку честь померти. А ще краще за неї жити», – написала Мулькевич.

Нагадаємо, 14 серпня на Харківщині у селищі Білий Колодязь росіяни атакували FPV-дроном машину медичного батальйону «Госпітальєри». Внаслідок атаки одна парамедикиня отримала поранення середнього ступеня, ще одна загинула.

Агентство Телевидения Новости