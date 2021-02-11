У Краматорську вшанували пам'ять загиблих під час обстрілів

Російсько-окупаційні війська, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, вже майже сім років керуються ганебним девізом: «На війні немає правил!».

Так трапилось і 10 лютого 2015 року. Звільнене від окупантів місто Краматорськ, що вже знаходилось на порівняно далекій відстані від лінії розмежування, потроху поверталося до мирного життя. Близько опівдня збройні формування Російської Федерації підло та підступно обстріляли кілька районів міста з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Терористами по мирним вулицям було випущено більше 30 реактивних снарядів. В результаті обстрілу загинули 6 цивільних осіб та 11 військових. Отримали поранення різного ступеню важкості понад 60 людей, 5 з яких – діти.

Кілька смертоносних снарядів влучили і по території Краматорського прикордонного загону, де на той час дислокувався оперативно-військовий відділ «Краматорськ» Державної прикордонної служби України. Сьогодні на території прикордонного загону вже практично нічого не нагадує про ті страшні події, а тоді тільки диво врятувало адміністративну будівлю від руйнування, а військовослужбовців, що перебували на службі – від смерті.

Сьогодні у Сквері Героїв в місті Краматорськ командувач Об’єднаних сил разом з представниками органів місцевої влади взяв участь у мітингу-реквіємі, присвяченому пам’яті жертв тих страшних подій. До заходу долучились і прикордонники оперативно-військового управління та Краматорського прикордонного загону. Присутні вшанували пам'ять загиблих покладанням квітів та хвилиною мовчання.

Источник: dpsu.gov.ua

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