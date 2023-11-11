У Куп’янську під час атаки шахедами постраждали поліцейські
Ввечері 10 листопада окупанти атакували Куп’янськ ударними дронами.
Як повідомив начальник слідчого управління ГУНП Харківської області Сергій Болвінов, було зафіксовано чотири БПЛА за вечір.
Окупанти поцілили в двоповерхівку та адмінбудівлю. Серед постраждалих – двоє поліцейських полку особливого призначення, вони отримали контузії.
Друга атака сталася за півтори години – ще два «Шахеди» влучили по приватній забудові, прильоти зафіксували на двох подвір’ях. Цього разу обійшлося без постраждалих.
«Росіяни продовжують використовувати підступну тактику – б’ють вдруге після прильоту, коли на місці вже починають працювати медики, рятувальники та слідчі. Саме через це травм зазнали працівники поліції», – повідомив Болвінов.