У Куп’янську рятувальники гасили пожежу під загрозою повторних обстрілів

Протягом доби з 11 по 12 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 77 оперативних виїздів, з яких:

65 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинені ворожими обстрілами;5 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;6 – на допомогу населенню;1 – інші виїзди.

Ворог спричинив шість пожеж у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області.

Російські війська завдали артилерійського удару по житлових будинках у Куп’янську. Один зі снарядів влучив у гараж на території приватного домогосподарства, спричинивши пожежу. На момент прибуття рятувальників вогонь розповсюдився на площу 20 кв. м. Сусідні будинки також зазнали пошкоджень, проте там обійшлося без загорань. Надзвичайникам довелося ліквідовувати наслідки удару в умовах повторних обстрілів.

Вдень ворог завдав удару попередньо керованими авіабомбами по території місцевого лісового господарства у Чугуївському районі. Унаслідок атаки під завалами одноповерхової будівлі господарства опинився чоловік. До місця події негайно прибули рятувальники, правоохоронці та медики. ДСНСники швидко визволили чоловіка з-під уламків зруйнованих конструкцій та транспортували до машини швидкої. Загалом постраждало два працівники лісового господарства 1972 та 1978 років народження. З травмами різного ступеню тяжкості їх було госпіталізовано до лікарні.

Загалом за добу рятувальники загасили 45 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 31 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости