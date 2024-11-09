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У лікарні після поранення через обстріл помер майор поліції Олександр Ковтун

У лікарні після поранення через обстріл помер майор поліції Олександр Ковтун

Внаслідок ракетного удару 1 листопада поліцейський дістав численні осколкові поранення.

Керівництво та колектив поліції Харківщини схиляє голови у скорботі за загиблим, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Того дня поранення дістали 36 поліцейських, на місці удару загинув наш колега полковник поліції Андрій Матвієнко. У тяжкому стані Олександра доставили до лікарні. Понад тиждень медики боролися за його життя.

Поліцейському назавжди залишиться 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 20-річна донька та 18-річний син.

Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції в Харківській області висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Олександра.

Агентство Телевидения Новости

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