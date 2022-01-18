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«У него взгляд взрослого человека» Стало известно о состоянии двойняшек, которые выжили в ДТП на Окружной

«У него взгляд взрослого человека» Стало известно о состоянии двойняшек, которые выжили в ДТП на Окружной

Трехлетний мальчик, пострадавший в аварии на Окружной 12 января, пришел в сознание, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила заместитель харьковского городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан. Мальчик в реанимации отделения детской нейрохирургии в больнице неотложной помощи.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы

Хлопчику тяжко, але він вже не під ШВЛ, в контакті. Він їсть, його дитячим харчуванням годують, враховуючи проблему з черевною порожнинною. Тому що він прооперований, і селезінка і печінка постраждали. Хлопчик дуже постраждав, в нього вже погляд дорослої людини, очі дуже розумні

Сестричка малыша продолжает лечение в отделении детской травматологии 17-й больницы, она также в сознании. Переезд в больницу девочка хорошо перенесла. Ей сделали операцию на ногах, возле нее все время находится бабушка.

Напомним, утром 12 января на Окружной дороге между Пятихатками и Черкасской Лозовой столкнулись Kia и автомобиль такси Toyota, в которой ехали супруги с двумя детьми. В результате ДТП погибли три человека — водитель Kia, водитель такси и женщина-пассажир, детей госпитализировали. Следователи установили, спровоцировал ДТП водитель Киа – он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем такси.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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