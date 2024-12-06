У пожежі під Харковом загинув чоловік

Напередодні, близько 9 ранку, у місті Дергачі Харківського району сталося загоряння в приватному будинку. На місці виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

«Внаслідок побутової пожежі, що виникла в житловому будинку у м. Дергачі Харківського району, загинув 50-річний чоловік. Його тіло виявили рятувальники під час розвідки», – йдеться в повідомленні.

Горіло ліжко на площі 2 кв. м. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости