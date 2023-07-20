У прифронтовому селі Ізюмського району через обстріли горіли будинки та господарчі споруди

20 липня близько 14:30 ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Чернещина Борівської громади. Виникло відразу 2 пожежі в оселях громадян.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

На території одного приватного домоволодіння горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 150 кв. метрів. В іншому господарстві – будинок і господарча споруда на площі 72 кв. метрів.

До ліквідації даних пожеж долучались рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Борова та їхні колеги з Луганського гарнізону ДСНС.

Останній осередок горіння вдалось ліквідувати о 16:30. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости