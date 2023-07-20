У Пісочині поліцейські врятували життя чоловікові: відео з бодікамер

До поліцейських офіцерів громади Пісочинської ТГ зателефонував мешканець Харкова та повідомив, що його родич, мешканець Пісочина, вже добу не відповідає на дзвінки.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські через вікно побачили власника будинку, який лежав на підлозі, дихав, але не міг говорити. Про це повідомляється на офіційній сторінці поліцейських офіцерів громад у Харківській області.

«Важлива була кожна хвилина, тому поліцейські невідкладно вжили заходів щодо надання допомоги хворому», – йдеться у повідомленні.

Як пізніше з’ясувалось, у чоловіка стався інсульт, його невідкладно госпіталізовано до лікарні.

Агентство Телевидения Новости