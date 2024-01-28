У роковини пам'яті жертв Голокосту над світом нависла нова загроза – рашизм

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

27 січня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили один з найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау. До цієї дати приурочений Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

▶️ Близько чверті жертв Голокосту під час Другої світової війни походили з території України. Разом з усім світом ми вшановуємо пам’ять про геноцид євреїв нацистським режимом.

▶️ Голокост засвідчує, до яких трагедій здатна довести людиноненависницька ідеологія та пропаганда. На жаль, цей урок досі не засвоєний людством.

▶️ російське керівництво та державні медіа дозволяють собі антисемітські випади, водночас звинувачуючи в «нацизмі» всіх навколо, включно із самими евреями.

▶️ У 2023 році антисемітська пропаганда кремля мала трагічні наслідки – спроби організації єврейських погромів в республіках Північного Кавказу.

▶️ У своїх спробах знищити Україну росія не зупиняється навіть перед атаками на меморіальні місця Голокосту в Бабиному Яру в Києві та Дробицькому Яру в Харкові.

Джерело: https://t.me/spravdi/36213

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