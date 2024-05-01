У селищі Золочів на Харківщині ліквідують наслідки ворожих авіаударів

На Харківщині в селищі Золочів триває ліквідація авіаударів, яких окупанти завдали по населеному пункту 1 квітня. Жителям допомагають волонтери та благодійники.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Вранці 1 травня збройні сили рф завдали ударів з авіації по центру селища Золочів Богодухівського району: двоє людей загинули, 8 зазнали травм. За даними прокуратури, росіяни били по населеному пункту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

На місці влучань відразу почали надавати людям допомогу рятувальники, медики, поліція. Енергетики працюють, щоб дати людям світло, комунальники ремонтують пошкоджену водонапірну башту.

«Сподіваємось, що вода вже сьогодні повернеться до наших помешкань. Волонтери гуманітарної місії «Проліска» почали видачу будматеріалів і ремонтних наборів для відновлення пошкоджених будівель», – розповіли в селищній раді.

Допомогу від благодійників отримав Центр первинної медичної допомоги. Гуманітарний конвой буде розподілено між всіма закладами охорони здоров’я.

Агентство Телевидения Новости