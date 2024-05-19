У Вовчанську прикордонники відбили штурм ДРГ, яка маскувалася під українських військових

На Харківщині у місті Вовчанськ бійці ДПСУ відбили кілька штурмів ворожих ДРГ, під час чого зазнали поранень.

Кадри боїв показали в Державній прикордонній службі.

Росіяни однієї з ДРГ намагалися вдати з себе бійців суміжного підрозділу, втім їх викрили та зупинили. Ворог почав брати прикордонників в оточення, однак хлопцям вдалося вийти та переміститися на запасну позицію.

У бою прикордонники «Фрозен» та «Воділа» отримали акубаротравми, «Воділу» також посікло осколками. Захисникам надали першу допомогу, й вони вирішили залишитися на позиції. Згодом обох евакуювали до медичного закладу, де вони завершують лікування і готуються знову до бою.

Агентство Телевидения Новости