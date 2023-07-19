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19.07.2023 21:52
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У Вовчанську після обстрілу горів будинок

У Вовчанську після обстрілу горів будинок

19 липня протягом дня ворог завдавав інтенсивних артилерійських обстрілів по Вовчанську. В результаті одного з ударів о 14:55 сталася пожежа у приватному житловому будинку та прибудові до нього.

Загальна площа пожежі склала близько 200 кв. метрів, повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

До ліквідації пожежі були залучені відділення Служби порятунку міста Вовчанська та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча.

О 17:30 пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих не було.

Агентство Телевидения Новости

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