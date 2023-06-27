У Вовчанську сапери ДСНС вилучили авіабомбу ФАБ-500

27 червня сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України проводили розмінувальні роботи у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

Протягом дня на території приватного житлового сектору, місцевих підприємств та на відкритій території даного населеного пункту піротехніки вилучили авіабомбу ФАБ-500, а також 7 шрапнельних, коригованих та осколково-фугасних артилерійських снарядів калібрів 152 мм.

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