27.06.2023 22:15
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У Вовчанську сапери ДСНС вилучили авіабомбу ФАБ-500
27 червня сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України проводили розмінувальні роботи у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.
Протягом дня на території приватного житлового сектору, місцевих підприємств та на відкритій території даного населеного пункту піротехніки вилучили авіабомбу ФАБ-500, а також 7 шрапнельних, коригованих та осколково-фугасних артилерійських снарядів калібрів 152 мм.