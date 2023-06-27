Надзвичайне
Перейти к списку новостей
27.06.2023 22:15
Просмотров: 103

У Вовчанську сапери ДСНС вилучили авіабомбу ФАБ-500

У Вовчанську сапери ДСНС вилучили авіабомбу ФАБ-500

27 червня сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України проводили розмінувальні роботи у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

Протягом дня на території приватного житлового сектору, місцевих підприємств та на відкритій території даного населеного пункту піротехніки вилучили авіабомбу ФАБ-500, а також 7 шрапнельних, коригованих та осколково-фугасних артилерійських снарядів калібрів 152 мм.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 