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Удар керованою авіабомбою по пожежній частині на Харківщині: в ДСНС показали наслідки
17 листопада унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пожежну частину на Харківщині: ввечері російська армія завдала чергового удару по Ізюмському району.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Пошкоджень зазнала будівля пожежної частини та дві одиниці техніки ДСНС. Постраждалих серед особового складу немає.
За попередніми даними, удар окупанти завдали керованою авіаційною бомбою.