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Удар керованою авіабомбою по пожежній частині на Харківщині: в ДСНС показали наслідки

Удар керованою авіабомбою по пожежній частині на Харківщині: в ДСНС показали наслідки

17 листопада унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пожежну частину на Харківщині: ввечері російська армія завдала чергового удару по Ізюмському району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пошкоджень зазнала будівля пожежної частини та дві одиниці техніки ДСНС. Постраждалих серед особового складу немає.

За попередніми даними, удар окупанти завдали керованою авіаційною бомбою.

Агентство Телевидения Новости

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