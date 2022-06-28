Удар по Кременчугу - новый этап войны

Неся колоссальные потери на фронте, рашисты начинают концентрироваться на уничтожении мирного населения.

Пытаются сеять панику среди простых людей думая, что внутреннее давление испуганых людей заставит власть пойти на капитуляцию. Это уже не "война", это - терроризм.

И мы снова возвращаемся к тому, о чем говорили в феврале.

Нам надо ПВО, авиация и, желательно, прямое участие Запада в войне.

Что, мышебратья, это укладывается в вашу гребаную концепцию про "единый народ"?

Источник: https://t.me/blacklampa/6432

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