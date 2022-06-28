Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:17
Просмотров: 87

Удар по Кременчугу - новый этап войны

Удар по Кременчугу - новый этап войны

Неся колоссальные потери на фронте, рашисты начинают концентрироваться на уничтожении мирного населения.

Пытаются сеять панику среди простых людей думая, что внутреннее давление испуганых людей заставит власть пойти на капитуляцию. Это уже не "война", это - терроризм.

И мы снова возвращаемся к тому, о чем говорили в феврале.

Нам надо ПВО, авиация и, желательно, прямое участие Запада в войне.

Что, мышебратья, это укладывается в вашу гребаную концепцию про "единый народ"?

Источник: https://t.me/blacklampa/6432

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Підприємства ОПК росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих для своїх літаків
Сегодня 06:59    26
За матеріалами СБУ арештовано майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн
Сегодня 06:50    40
О запрете на импорт рашистского золота
Сегодня 06:34    54
Скільки часу Україні потрібно на перемогу? (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 06:26    74
Война каждый месяц обходится бюджету Украины в 5 миллиардов долларов
Сегодня 06:09    85
Лідери країн G7 на саміті в Німеччині затвердили нові санкції проти Росії
Сегодня 06:00    82
10 хороших новин 27 червня
Сегодня 05:45    112
Цю інфографіку ми підготували ще до ракетних ударів по ТЦ у Кременчуці - UA War Infographics
Сегодня 02:36    146
Кременчугская трагедия
Сегодня 00:12    207
Оперативна інформація станом на 18.00 27.06.2022 щодо російського вторгнення.
27.06.2022 18:53    189
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 