Удари по житлових будинках на Харківщині авіабомбою та ракетою «Гром»: прокуратура показала наслідки

Вранці 10 квітня окупанти завдали авіаудар по селу Кругляківка Купʼянського району. Зруйновано приватне домоволодіння. Попередньо, зс рф скинули авіабомбу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

9 квітня близько 22:30 російська армія здійснила ракетний удар по селищу Борова Ізюмського району. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків та автомобіль швидкої допомоги. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту ракетою «Гром Е-1».

За процесуального керівництва Купʼянської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости