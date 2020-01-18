Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:00
Просмотров: 111

Украинскому журналисту запретили въезд в РФ и Крым на 34 года

Украинскому журналисту запретили въезд в РФ и Крым на 34 года

Оккупационные власти запретили въезд украинскому журналисту правозащитного ресурса Article 20 Тарасу Ибрагимову на территорию Крыма и РФ на 34 года.

Об этом Ибрагимов сам написал на своей странице в Facebook.

«До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым», — сообщил он.

По словам журналиста, причиной запрета стала личная неприязнь.

По данным СМИ, в качестве основания запрета в погранслужбе РФ сослались на норму федерального закона № 27 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», предполагающую запрет на въезд в Россию, «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 