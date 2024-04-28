В США бушуют студенческие антисемитские протеррористические протесты

Почему антисемитские и протеррористические?

Потому что никто из этих протестующих, очарованных последователями религии мира и добра, не требует освобождения израильских заложников, находящихся в лапах террористов Хамас.

И никто не требует освободить палестинцев от террора Хамаса.

Естественно, никто не требует наказания для тех, кто совершил убийства 1400 израильтян 7 октября.

Никто не требует от Хамаса перестать прятаться за спинами мирных жителей Газы в тоннелях, школах и больницах.

Зато они требуют освобождения «палестинских политических заключенных» (см.криншот). Таких же, которых Изрпиль освобождал в обмен на своих похищенных солдат, а потом они участвовали в атаке 7 октября.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5120

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