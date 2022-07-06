Україна арештувала російських і білоруських активів на 33 млрд грн

Активи на третину цієї суми вже передали в управління АРМА. Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що наразі вдалося арештувати зокрема:

● 469 млн грн на рахунках і 12 млрд грн цінними паперами компаній із орбіти російського олігарха михайла фрідмана.

● 14 млн грн російського бізнесмена михайла шелкова – керівника ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат».

● Корпоративні права ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «АЕРОК» на майже 2 млрд грн.

● Активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти України та належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС». А також 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки, загальною вартістю понад 4,5 млрд грн.

Ці кошти будуть направлені на посилення української армії, підтримку людей та відновлення нашої країни.

Источник: https://t.me/spravdi/12483

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