Україна повернула з полону 75 військових та цивільних

31 травня після тривалої перерви відбувся черговий обмін полоненими: звільнено 75 оборонців та цивільних.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Це перший обмін полоненими з лютого 2024 року. Сьогодні до своїх рідних повертаються 75 захисників та захисниць, а також цивільні українки. Серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

«Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок», – йдеться в повідомленні.

Повернути з полону вдалося 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках.

Сьогоднішній обмін – 52-ий з початку повномасштабного вторгнення росії. Станом на зараз визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 захисників та захисниць України.

Агентство Телевидения Новости