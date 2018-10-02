Умер Роман Карцев: подробности смерти известного сатирика

В России умер известный советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. На момент смерти ему было 78 лет.

О его смерти сообщается на Facebook-странице Натальи Жванецкой.

Писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий рассказал, что у его друга артиста Романа Карцева не выдержало сердце.

Роман Карцев скончался во вторник утром в Москве.

"Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились", - сказал Жванецкий.

Писатель отметил, что шокирован известием и ему сложно подобрать слова.

"Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а "не жив" - это ведь совсем другое. Нас было трое - Рома, Виктор Ильченко (1937-1992) и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно", - добавил он.

С 1987 года Карцев работал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Изначально выступал в тандеме с Виктором Ильченко. Позднее, после его смерти в 1992 году, давал множество моноспектаклей.

Помимо произведений Михаила Жванецкого в его репертуаре были также Хармс, Чехов, Зощенко и другие.

Карцев также снимался в кино. Среди фильмов, принесших ему наибольшую известность - Собачье сердце, Старые клячи, Небеса обетованные и Мастер и Маргарита.

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