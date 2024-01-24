З-під завалів будинку у Харкові деблокують два тіла – Синєгубов

Рятувальники з-під завалів 5-поверхового будинку на вулиці Академіка Проскури, в який вчора влучили окупанти, деблокують два тіла – чоловіка та жінки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошуково-рятувальна операція триває.

«Вже десятеро загиблих. Людей наразі дістають з-під уламків, без ознак життя. Їх знайшли поруч, ймовірно це подружжя. Разом з ними загинули і дві собаки – їх знайшли поруч», – написав начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Агентство Телевидения Новости