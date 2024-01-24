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З-під завалів будинку у Харкові деблокують два тіла – Синєгубов
Рятувальники з-під завалів 5-поверхового будинку на вулиці Академіка Проскури, в який вчора влучили окупанти, деблокують два тіла – чоловіка та жінки.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Пошуково-рятувальна операція триває.
«Вже десятеро загиблих. Людей наразі дістають з-під уламків, без ознак життя. Їх знайшли поруч, ймовірно це подружжя. Разом з ними загинули і дві собаки – їх знайшли поруч», – написав начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.