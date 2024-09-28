За добу ЗСУ відбили 19 атак окупантів на Куп’янському напрямку, на Харківському – шість

Оперативна інформація станом на 8:00 28.09.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося шість ворожих атак у районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Акцент робив біля Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного, Торського та Новосадового.

На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районах Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новоторецького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

Вчора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, знищили два командних пункти, а також уразили дві артилерійські системи.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 42 бойових броньованих машини, 55 артилерійських систем, 4 реактивних системи залпового вогню, 62 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 99 одиниць спецтехніки окупантів.

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