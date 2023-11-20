За тиждень на Харківщині сапери ДСНС знищили 479 боєприпасів

На території Харківської області працюють 33 піротехнічні розрахунки ДСНС, 168 саперів та 70 одиниць техніки.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.

«Сапери зведеного загону ДСНС продовжують працювати на деокупованій території Харківщини, а також безпосередньо в місті Харків. Вони обстежують приватні домоволодіння, ЛЕП, об’єкти критичної інфраструктури та сільгоспугіддя.

Минулого тижня піротехніки здійснили 264 виїзди для знешкодження вибухонебезпечних предметів, всього було знищено 479 боєприпасів», – повідомив Євген Василенко.

З початку деокупації Харківщини було обстежено понад 4 135 га території, виявлено та знешкоджено 84 342 ВНП.

За даними Євгена Василенка, протягом тижня на території області сталося 2 підриви на вибухонебезпечних предметах, в результаті одна цивільна особа загинула, ще дві – зазнали поранень.

14 листопада у селі Григорівка Ізюмського району стався підрив легкового автомобіля внаслідок чого загинув 33-річний чоловік, ще один 35-річний чоловік отримав численні поранення та був доставлений у лікарню.

За даними правоохоронців в автомобілі вони перевозили вибухонебезпечний предмет.

15 листопада поблизу села Сороківка Харківського району на ворожій міні підірвався 42-річний чоловік. З травмами ноги постраждалого було госпіталізовано.

«Ще раз нагадую жителям Харківщини про високу мінну небезпеку, особливо на деокупованих територіях. Будь ласка, не пересувайтесь на транспортних засобах польовими дорогами.

Якщо ви помітили будь-який імовірно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте за одним із номерів: «101», «102» або «112» та повідомте про знахідку», – наголосив речник ГУ ДСНС України у Харківській області.

Агентство Телевидения Новости