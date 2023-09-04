04.09.2023 20:03
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За тиждень рятувальники дістали з водойм два тіла
За тиждень з річки та ставка на Харківщині рятувальники дістали два тіла, особи загиблих не встановлені.
30 серпня рятувальники з річки Берестова у Краснограді дістали чоловіка, його вік та особу зараз встановлюють.
Про це 4 вересня повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.
У цей же день у селі Домаха Лозівського району на місцевому ставку загинув чоловік, дані його також поки не відомі.
З початку року рятувальники 63 рази залучалися для пошуку людей на водоймах. Серед загиблих дві дитини.