Задержался в гостях: силовики нашли пропавшего школьника

Вчера ночью, 21 марта, в Холодногорский отдел полиции обратилась жительница района, которая сообщила, что ее 11-летний сын утром 20 марта пошел в школу и домой не вернулся.

Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

Полицейские установили местонахождение пятиклассника. Как оказалось, после уроков мальчик вместе с товарищем гулял по городу и после длительной прогулки решил заночевать у друга. А мобильного телефона у ребенка с собой не было. Ранее из дома подросток не уходил, скандалов с родителями не было.

Работники ювенальной превенции провели со школьником профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. Что касается родителей, на них составлен административный протокол по статье ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Агентство Телевидения Новости