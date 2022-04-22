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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 22.04

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 22.04

особового складу / personnel - близько/ about 21200 осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 838 од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 2162 од,

артилерійських систем / artillery systems – 397 од,

РСЗВ / MLRS - 138 од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 69 од,

літаків / aircraft – 176 од,

гелікоптерів / helicopters – 153 од,

автомобільної техніки / vehicles - 1523 од,

кораблі /катери / boats / cutters - 8 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 172.

Спеціальна техніка / special equipment - 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

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