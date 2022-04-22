Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 22.04
особового складу / personnel - близько/ about 21200 осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 838 од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 2162 од,
артилерійських систем / artillery systems – 397 од,
РСЗВ / MLRS - 138 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 69 од,
літаків / aircraft – 176 од,
гелікоптерів / helicopters – 153 од,
автомобільної техніки / vehicles - 1523 од,
кораблі /катери / boats / cutters - 8 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 172.
Спеціальна техніка / special equipment - 27.
Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine