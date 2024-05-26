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Загинула літня жінка, серед постраждалих двоє дітей: на Харківщині ворожий боєприпас влучив біля будинку

Загинула літня жінка, серед постраждалих двоє дітей: на Харківщині ворожий боєприпас влучив біля будинку

26 травня близько 14:20 ворог завдав удару по с. Богуславка Ізюмського району на Харківщині. Авіаційний боєприпас влучив на територію приватного домоволодіння.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинула 71-річна жінка, ще пʼятеро людей постраждали, серед них хлопчики 9 та 12 років. Діти госпіталізовані.

У селі пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, авто.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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