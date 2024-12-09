Загинув при виконанні бойового завдання: на Харківщині поховали 28-річного захисника

16 листопада під час виконання бойового завдання загинув Олександр Климовець, житель селища Слобожанське Харківської області. Захисникові було 28 років.

Про це повідомили в Кегичівській селищній раді.

«Відданий військовій присязі на вірність народу України, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за нашу державу, її свободу і незалежність», – йдеться в повідомленні.

Із захисником попрощалися 1 грудня. Поховали Олександра Климовця на кладовищі у рідному Слобожанському.

Агентство Телевидения Новости