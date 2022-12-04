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04.12.2022 15:38
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Завершуються аварійні роботи на тепломагістралі у Немишлянському районі

Завершуються аварійні роботи на тепломагістралі у Немишлянському районі

Завершуються роботи з усунення дефекта на тепломагістралі великого діаметру у Немишлянському районі Харкова.

Як повідомили міськраді, станом на 14:00 на місці ремонту 95-ї магістралі  задіяно чотири самоскиди, два екскаватора, автокран та інша техніка.

Частину дефекту фахівці усунули ще о третій годині ночі, а зараз ведуться роботи на основному місці пошкодження. У ремонті задіяні 25 працівників «Тепломереж». Частину магістралі вже почали заповнювати теплоносієм. Паралельно аварійні бригади розповітрюють систему.

Агентство Телевидения Новости

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