Завершуються аварійні роботи на тепломагістралі у Немишлянському районі

Завершуються роботи з усунення дефекта на тепломагістралі великого діаметру у Немишлянському районі Харкова.

Як повідомили міськраді, станом на 14:00 на місці ремонту 95-ї магістралі задіяно чотири самоскиди, два екскаватора, автокран та інша техніка.

Частину дефекту фахівці усунули ще о третій годині ночі, а зараз ведуться роботи на основному місці пошкодження. У ремонті задіяні 25 працівників «Тепломереж». Частину магістралі вже почали заповнювати теплоносієм. Паралельно аварійні бригади розповітрюють систему.

Агентство Телевидения Новости