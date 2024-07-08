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08.07.2024 18:07
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Завтра обмеження електропостачання діятимуть протягом доби для всіх регіонів України

Завтра обмеження електропостачання діятимуть протягом доби для всіх регіонів України

З 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області.

Графіки відключень електроенергії діятимуть протягом всієї доби, повідомляє Укренерго.

З 5:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги, в інші години – 3 черги, – Укренерго.

Нагадуємо, планувалося за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом цих двох тижнів.

Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго, Укренерго скасовує проведення вимірів у вказаний період.

В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні.

Агентство Телевидения Новости

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