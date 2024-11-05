Збитий «шахед» пошкодив житловий будинок у Харкові: дані прокуратури

Ввечері 5 листопада росіяни здійснили запуск ударного дрона в напрямку Харкова. БпЛА було збито, внаслідок чого сталося руйнування цивільної інфраструктури в Шевченківському районі міста.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Було пошкоджено скління в п’ятиповерховій житловій будівлі, декілька автомобілів.

«Станом на зараз зазнали поранень троє людей, зокрема в двох жінок незначні поранення від розбитого скла – сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За попередніми даними, окупанти використали дрон типу «шахед» із баражуючим боєприпасом, або БпЛА «герань» чорного кольору. На місці вилучаються уламки ворожого безпілотника.

Агентство Телевидения Новости