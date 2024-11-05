Збитий «шахед» пошкодив житловий будинок у Харкові: дані прокуратури
Ввечері 5 листопада росіяни здійснили запуск ударного дрона в напрямку Харкова. БпЛА було збито, внаслідок чого сталося руйнування цивільної інфраструктури в Шевченківському районі міста.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Було пошкоджено скління в п’ятиповерховій житловій будівлі, декілька автомобілів.
«Станом на зараз зазнали поранень троє людей, зокрема в двох жінок незначні поранення від розбитого скла – сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
За попередніми даними, окупанти використали дрон типу «шахед» із баражуючим боєприпасом, або БпЛА «герань» чорного кольору. На місці вилучаються уламки ворожого безпілотника.