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Брехня: Зеленський відкладає оприлюднення Плану перемоги України, тому що розуміє, що справи його кепські й необхідно щось робити – запустити якусь кампанію, що План перемоги готовий, і якось натиснути психологічно на західних спонсорів. Таке кремлівським пропагандистам заявив «журналіст» руслан мармазов.

Правда: мармазов був досить відомою особою у вузьких колах української спортивної журналістики, 10 років працював прес-аташе донецького ФК «Шахтар». Але у 2015 році втік до росії, звідки почав поливати брудом і Донецьк, і Україну. мармазов відомий своїми проросійськими поглядами.

Зокрема, він висловив підтримку так званій «днр» і стверджував, що його ніхто не звільняв з донецького клубу, а залишив його «за власним бажанням під тиском політичної ситуації» – у дійсності його з ганьбою вигнали з клубу за пияцтво і непристойну поведінку.

У 2019 році через путінську спрощену процедуру отримав громадянство рф. Та в самій росії він, за великим рахунком, виявився нікому не потрібний.

Тому зараз мармазов поневіряється різноманітними інформаційними сміттярками, які залюбки публікують його маразматичні «думки».

Джерело: https://t.me/spravdi/42062

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