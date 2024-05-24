Зеленський відвідав знищену російськими ракетами харківську типографію

Під час свого візиту на Харківщину Президент України Володимир Зеленський відвідав типографію, знищену 23 травня під час масованої ракетної атаки.

Про це Президент повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Один із найбільших поліграфічних комплексів Харкова та всієї України. Вчора внаслідок російського ракетного удару тут загинуло семеро людей. Мої співчуття рідним і близьким. Іще 21 людина зазнала поранень. Зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок спалені цим ударом. Багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок російського ракетного удару по друкарні «Фактор-Друк» в Основ’янському районі Харкова було знищено 50 тисяч книг.

Агентство Телевидения Новости